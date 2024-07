Meridiana Cooperativa Sociale, quest'anno, pubblica il suo diciottesimo Bilancio Sociale, continuando lo sforzo di analisi dell'andamento dei dati e la verifica della coerenza, nel tempo, dei risultati con gli obiettivi espressi; uno strumento di rendicontazione dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla cooperativa.

Nel 2023, l'attività della cooperativa ha registrato complessivamente un valore della produzione pari a € 4.427.177

Nel 2023, la percentuale di servizi svolti con committenza pubblica, rispetto a quella privata, è del 26,18% contro il 20,58%, del 2022 e il 46,45% del 2021.

Si registra, pertanto, una crescente diminuzione dei servizi svolti dalla cooperativa per gli enti pubblici, nonostante l'orientamento politico e normativo degli ultimi anni, spinga la pubblica amministrazione verso gli istituti della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore del 2017 e delle Linee Guida del 2021

Nel 2023 è aumentata la base sociale: alla data del 31/12/2023, infatti, risultano 144 soci, di cui 94 soci cooperatori normodotati, 29 soci cooperatori svantaggiati e 21 soci volontari

Alla data del 31/12/2022 risultavano, invece, 139 soci, di cui 93 soci cooperatori normodotati, 28 soci cooperatori svantaggiati e 18 soci volontari.

Alla data del 31/12/2023 risultano stabilmente occupate, con CCNL Cooperative Sociali 123 unità lavorative, di cui 30 svantaggiate, rappresentando una percentuale del 32,35%.

Dei 123 dipendenti, 118 sono soci lavoratori.

Nel corso del 2023, oltre ai 123 dipendenti presenti al 31/12/2023, sono stati impiegati, per una media di occupazione di 181 giorni, ulteriori 59 dipendenti, registrando, quindi, su base annua, la presenza di 179 dipendenti.

Sono stati, inoltre, accolti nei vari settori della cooperativa 45 soggetti, di cui 19 tirocini di inclusione sociale, 11 soggetti con progetto di Affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47 O.P.), 6 soggetti con progetto di messa alla prova e 9 soggetti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Alla data del 31/12/2023, i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono 74 su 123 totali, corrispondenti ad una percentuale del 60,16%

Il numero delle dipendenti donne alla data del 31/12/2023 è pari a 82 su 123 totali, con una percentuale del 66,67%.

L'età anagrafica media dei dipendenti nel 2023 è di 48 anni (49 anni per le donne e oltre 47 anni per i uomini).

Le fasce d'età maggiormente rappresentate sono quelle "1961-1970" e "1971-1980".

Il numero degli extracomunitari alla data del 31/12/2023 è pari a 9 su 123 dipendenti, corrispondente al 7,32%.

Nel 2023, la cooperativa ha mantenuto e rinnovato tutte le seguenti certificazioni aziendali:

Sistema di Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015; Sistema di Gestione Ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015; Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro conforme alla normativa UNI EN ISO 45001:2018; Servizi Energetici UNI CEI 11352:2014, in qualità di E.S.Co. (Energy Service Company).

La cooperativa, inoltre, nel 2023 ha implementato il sistema per ottenere la Certificazione della Parità di Genere UNI PdR 125:2022, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR); certificazione poi ottenuta a giugno 2024.

Anche nel 2023 il Piano Formativo aziendale è stato finalizzato a sostenere e consolidare le competenze specifiche delle persone presenti in cooperativa, con particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione per l'innovazione lo sviluppo organizzativo. E'proseguita, pertanto, la formazione continua per la crescita professionale e personale di tutti i soci, dipendenti e soggetti ospitati, per un totale registrato di 1.190 ore di formazione complessiva nell'anno.

L'orientamento della Cooperativa è, infatti, quello di perseguire costantemente la stabilità e il benessere lavorativo del personale, per mantenere sempre alto il livello di motivazione, al fine di realizzare la propria mission sociale e di erogare servizi di qualità.

Una mission che si estende anche alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, come i risultati del settore energie rinnovabili, anche in termini di fatturato del 2023, dimostrano.

La cooperativa con i propri progetti ha, infatti, consentito a numerose famiglie ed aziende nonché ad enti pubblici, di poter ottenere un rilevante risparmio energetico ed economico.

Nello specifico, solo per le famiglie, la cooperativa nel 2023, ha realizzato interventi di miglioramento energetico degli edifici, tra i quali 36 impianti fotovoltaici che producono complessivamente circa 474.094 kwh/anno.

Una produzione di energia pulita che genera, annualmente, un risparmio in bolletta di circa € 237.047 e una riduzione di emissione di 220 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera.

Sociale, Ambiente e Lavoro sono, infatti, le parole chiave di una cooperativa che guarda al futuro e che nel 2023 ha ampliato e trasferito i propri uffici, presso la nuova sede legale di Macerata, Via Ignazio Silone N. 27.