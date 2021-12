PORTO SAN GIORGIO – Tragico incidente questa mattina poco prima delle 10 sulla A14 lungo la carreggiata che procede verso sud, all’altezza del casello di Porto San Giorgio. Coinvolta un’intera famiglia italiana, ma residente in Francia che viaggiava a bordo di una Dacia Duster. Una donna, di 60 anni, è morta in seguito all’impatto. In auto con lei altre tre persone, tutte ferite, attualmente ricoverate all’Ospedale Torrette di Ancona.

L’auto su cui viaggiava la famiglia, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato di colpo, ribaltandosi lungo la corsia di sorpasso, andando a sbattere contro le barriere che delimitano il senso di marcia. Un impatto violentissimo che ha distrutto la parte anteriore del veicolo e non ha lasciato scampo purtroppo alla 60enne.

L’incidente ha creato code di diversi km e l’autostrada è stata chiusa al traffico per circa due ore nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.