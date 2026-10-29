Maschere, travestimenti, decorazioni e luminarie per Halloween, ma anche accessori destinati ai più piccoli, privi delle necessarie dichiarazioni di conformità. Sono oltre 360mila gli articoli individuati dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno nel corso di controlli effettuati in due esercizi commerciali della città, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale.

I prodotti, messi in vendita senza la documentazione necessaria, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini. Non si esclude infatti la presenza di materiali di scarsa qualità, sostanze chimiche pericolose o piccole parti staccabili che potrebbero provocare soffocamento.

Al termine delle operazioni, i due imprenditori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per le ipotesi di reato di contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione.