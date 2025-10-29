ANCONA – Il Consiglio d’amministrazione di Conerobus, società per mobilità intercomunale di Ancona e provincia, ha approvato il bilancio 2024 che registra una “perdita di 1.588.697 euro”. “Oltre 2,2 milioni di euro riconosciuti da Regione Marche e Comune di Ancona – sottolinea la società – rafforzano la posizione di Conerobus, società per la mobilità intercomunale del capoluogo dorico e provincia, che chiude il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024”.

“Un percorso, da condividere con le organizzazioni sindacali, che rappresenta un passaggio essenziale verso una struttura aziendale più solida e orientata a valorizzare il trasporto pubblico, – prosegue l’azienda – grazie a un lavoro di squadra che accompagna la società nella complessa fase di riorganizzazione.

L’importo della perdita, sottolinea Conerobus, è “inferiore alle previsioni di luglio, quando il disavanzo stimato superava i 3,6 milioni di euro, riflette gli effetti positivi del sostegno degli enti pubblici e misure di riorganizzazione in corso”.

“Il bilancio 2024 fotografa una fase di transizione – dichiara Italo D’Angelo, presidente di Conerobus -. Gli interventi della Regione Marche e del Comune di Ancona rappresentano un riconoscimento concreto del ruolo che l’azienda svolge per il territorio. Il nostro progetto è costruire una realtà proiettata al futuro, sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il sistema di trasporto pubblico”.

“L’intervento degli enti territoriali, collegato all’adeguamento dei corrispettivi e ai ristori per il mancato aggiornamento delle tariffe dei titoli di viaggio relativi agli anni 2023 e 2024, – riferisce l’azienda – ha inciso in modo concreto sulla gestione, contribuendo a consolidare la situazione economica e le prospettive di ripresa”.

Anche i “ricavi da traffico passeggeri, derivanti da biglietti e abbonamenti, hanno registrato un andamento costante, sostenuto dall’espansione dei canali digitali e dal potenziamento della rete di vendita”. “Le innovazioni introdotte, – prosegue Conerobus – come l’ampliamento delle modalità di acquisto online e l’integrazione con nuove piattaforme di pagamento, hanno reso l’accesso ai servizi più semplice e immediato, consolidando il rapporto con l’utenza.

Nel 2024 Conerobus ha inoltre “garantito continuità e regolarità al trasporto pubblico locale, con oltre 8,6 milioni di chilometri percorsi nei bacini di Ancona, Jesi, Falconara, Osimo e nei collegamenti extraurbani regionali”.

“Prosegue, nel frattempo, – conclude – un ampio programma di riorganizzazione aziendale orientato a rendere la gestione più sostenibile e dinamica. Le azioni previste comprendono la razionalizzazione dei costi, la revisione dei processi manutentivi, una pianificazione più efficiente di turni e linee, la rinegoziazione delle forniture”