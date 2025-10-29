SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di 64 anni di Monteprandone, Sandro Marzetti, è morto nel tardo pomeriggio di martedì in un incidente sul lavoro avvenuto a San Benedetto del Tronto.

L’uomo era salito su un cestello elevatore ed era impegnato nella potatura di piante sul lungomare Trieste. Per cause da accertare, il braccio del cestello avrebbe improvvisamente ceduto precipitando a terra con l’operaio ancora a bordo. Violento l’impatto a terra con conseguenze gravissime per l’operaio.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 64enne all’ospedale Madonna del Soccorso dove, nonostante tutte le manovre rianimatorie, l’uomo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. Sull’accaduto sono in corso accertamenti personale del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli.