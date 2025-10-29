Prosegue la caccia ai componenti del commando armato che lunedì pomeriggio ha assaltato un portavolari lungo l'autostrada A14, nel tratto sud tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. Sono almeno quattro gli uomini in fuga, che, secondo gli investigatori, sarebbero arrivati nelle Marche dall'area di Cerignola, nel Foggiano.

Venerdì intanto udienza di convalida per i tre componenti della banda già fermati.