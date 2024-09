ASCOLI PICENO – Drammatico incidente questa mattina ad Ascoli Piceno sulla Salaria che prosegue la Superstrada Ascoli Mare. A perdere la vita un centauro che viaggiava insieme a un gruppo di motociclisti.



Una terribile carambola mortale avvenuta all’interno della Galleria San Giuseppe che ha coinvolto quattro mezzi. Secondo le prime ricostruzioni un furgone e una moto si sarebbero scontrati frontalmente, nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti anche una vettura e un’altra moto.

Nulla da fare purtroppo per il primo centauro, i sanitari giunti sul posto hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gravissimo l’altro motociclista trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona con l’elisoccorso.

Gli altri tre feriti, coinvolti nello scontro, sono stati invece trasferiti all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per ulteriori accertamenti.

Stanno invece bene ma sono sotto choc gli altri motociclisti che seguivano il gruppo.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni ed è stata deviata temporaneamente sulla viabilità locale allo svincolo di Porta Cartara per i veicoli in direzione Roma e allo svincolo di Rosara per quelli in direzione Ascoli Piceno.