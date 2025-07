PESARO – A Pesaro proseguono gli interrogatori in Procura nell’inchiesta per corruzione sugli affidamenti diretti del Comune, tra il 2019 e il 2024, che coinvolge anche l’ex sindaco Matteo Ricci, ora europarlamentare e candidato presidente di Regione per il campo largo di centrosinistra.



Oggi sono stati convocati 12 indagati, tra dirigenti e funzionari del Comune di Pesaro, alcuni tra loro hanno scelto di non comparire e attendere il prosieguo delle indagini. Tutto ruota attorno agli affidamenti diretti del Comune di Pesaro alle due associazioni Opera Maestra e Stella Polare presiedute da Stefano Esposto, ma anche alle sponsorizzazioni arrivate da aziende terze. 24 le persone coinvolte a vario titolo, per 16 di loro è ipotizzata l’accusa di corruzione.



Domani i magistrati sentiranno Matteo Ricci, all’epoca dei fatti sindaco di Pesaro. Ricci, che ha rivendicato la correttezza del proprio operato, ha annunciato di voler parlare e rispondere alle domande dei magistrati.