FANO – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a tra Fano e Marotta, dove una donna di 39 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce, da una Seat Cordoba guidata da un anziano di 85 anni. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Pisacane e via della Repubblica in direzione Fano.



Gravi le condizioni della donna, trasportata in codice rosso in eliambulanza all’Ospedale regionale di Torrette