PESARO – “Ho dato mandato all’avvocato per denunciare tutti”. Il giorno dopo la manifestazione no-vax sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci annuncia azioni legali. “È inammissibile – spiega – che vengano a manifestare sotto casa del sindaco, violando la libertà personale e della mia famiglia e spaventando i miei figli. La libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella degli altri, ieri sera hanno dimostrato qual è la loro idea di libertà”.

Tante le manifestazioni di solidarietà da parte del mondo politico locale e nazionale: “Ringrazio tutti coloro che hanno espresso solidarietà in queste ore a me e alla mia famiglia. Squadristi e vigliacchi, perché io a casa non c’ero. Ma non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto e video. Il capo del movimento #ioapro ha pubblicato storie su Instagram, girate davanti il portone di casa mia”. Poi annuncia: “Ho scritto al ministro Lamorgese, perché la gestione dell’ordine pubblico è stata del tutto inadeguata. Com’è possibile che sia stato permesso un corteo sotto casa del sindaco? Com’è possibile che per quasi 40 minuti siano stati sotto casa mia, suonando il campanello, senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita, la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutti i fronti. Chiediamo serenità per noi e per le nostre famiglie”.

E conclude: “Spero che il ministro Lamorgese prenda provvedimenti. Se volevano intimidirmi hanno ottenuto l’effetto contrario. Come ha detto il presidente Mattarella vaccinarsi è un dovere, il green pass è uno strumento utile per garantire sicurezza sanitaria e ripresa economica. Non vogliamo più richiudere, ma andare avanti con la stagione turistica e con la crescita nel nostro Paese e nella nostra città”

Le reazioni

Sulla vicenda è arrivato il commento anche di Enrico Letta: “Vai avanti Matteo Ricci, siamo con te”. E’ questo il tweet del segretario del Pd, indignato per quanto accaduto al sindaco di Pesaro.

“Il capo di un movimento palesemente ostile al governo (ricevuto pochi giorni fa da Salvini) guida una manifestazione sotto la casa del sindaco Matteo Ricci, fa una diretta Instagram e incita all’odio. Tre domande: il prefetto e il questore dov’erano? Va tutto bene così? E Salvini che dice?” Lo scrive su Twitter il deputato dem Enrico Borghi, responsabile nazionale Sicurezza del Pd.

“Cinque giorni fa Matteo Salvini ha ricevuto Umberto Carriera, uno dei facinorosi che ieri era a “manifestare” sotto la casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Non sono più ammesse ambiguità di fronte a questa barbarie. Salvini condanni e isoli questi violenti”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd.

“Le deputate e i deputati democratici sono con Matteo Ricci. Inaccettabili le manifestazioni minacciose dei no vax contro di lui e la sua famiglia. Solidarietà e incoraggiamento ad andare avanti”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

“Solidarietà al Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, per quanto accaduto ieri sera, quando alcuni manifestanti si sono radunati sotto la sua abitazione privata. Senza entrare nel merito del dibattito e difendendo sempre la libertà di poter esprimere la propria opinione e il proprio dissenso in maniera pacifica e nel rispetto delle regole, riteniamo che la sfera privata e la sfera pubblica debbano sempre mantenersi separate. Ho telefonato al Sindaco Ricci per esprimere, a titolo personale e di Fratelli d’Italia, piena solidarietà in merito alla dura contestazione subita. La libertà di espressione e di confronto su certi temi non deve trascendere in gesti che possono mettere a rischio l’incolumità e la serenità delle persone. In questa delicata fase non si deve buttare benzina sul fuoco incendiando il clima sociale e il dibattito va riportato dentro l’alveo della democrazia che ammette opinioni diverse e rispetto di quelle altrui”. Così in una nota On. Emanuele Prisco, Commissario regionale di Fratelli d’Italia nelle Marche