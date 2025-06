ASCOLI PICENO – Tragedia questa mattina ad Ascoli Piceno intorno alle 10.30. Un uomo di 64 anni residente nella frazione di Morignano è morto cadendo dal tetto della propria abitazione da un’altezza di sette metri.



Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava lavorando alla sistemazione di una finestra quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Con lui erano presenti in casa alcuni familiari che hanno dato l’allarme. Immediato l’arrivo dei sanitari che hanno tentato per quasi un’ora di rianimarlo, allertata anche l’eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nella caduta, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto vigili del fuoco e polizia di stato per i rilievi del caso.