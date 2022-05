ANCONA – Continua la discesa del contagio da Covid e si accentua ancora di più: meno casi positivi e tasso di incidenza ancora in calo nel bollettino dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche.

Nelle ultime 24 ore sono 365 i nuovi casi positivi rispetto ai 452 del giorno precedente. Il tasso di positività scende al 17,59% rispetto al 22,59% della rilevazione precedente. Il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è del 248,34, anche questo in calo rispetto al 263,90 precedente.

I tamponi esaminati nelle Marche sono stati 2075: di questi 341 positivi e 1464 negativi al tampone antigenico; 24 positivi e 246 negativi a quello molecolare. Rispettivamente con 88 e 87 casi, le classi di età più confermano quelle tra 45-59 anni e tra 25-44.

In questo trend verso la fase discendente, un’altra buona notizia viene dal fatto che nel bollettino di oggi non si registrano decessi. Anche il numero dei ricoverati è in calo passando dagli 81 di ieri ai 76 di oggi: stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (4), da 77 a 72 quelli nei reparti ordinari.