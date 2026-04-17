La parità di genere e l’inclusione nei luoghi di lavoro sono stati i temi al centro dell’evento che si è tenuto al Cinema Italia di Macerata questa mattina: il titolo “Competitività e parità di genere: leva strategica per la crescita aziendale” si è proposto come un’occasione di confronto attraverso una tavola rotonda nella quale si sono confrontati sia rappresentanti del mondo dell’imprenditoria che referenti istituzionali.

L’evento è stato organizzato dalla C.B.F. Balducci GROUP S.p.A. Società Benefit azienda leader in Europa nella produzione di abbigliamento professionale tecnico, certificato e personalizzato con oltre il 60% di personale femminile tra i 150 dipendenti nello stabilimento di Montecassiano e da Omnia & Partners Srl Società di consulenza e di direzione presente sul territorio da oltre 30 anni, che guida le imprese nel percorso verso una crescita sostenibile.

Le disuguaglianze che ancora riscontriamo nel mondo del lavoro colpiscono particolarmente quello femminile e, per fare qualcosa di concreto per superarle, serve un approccio trasformativo in cui il ruolo delle donne venga pienamente riconosciuto soprattutto per coloro che crescono in un ambiente lavorativo prettamente maschile.

L’evento ha visto, dopo i saluti istituzionali e quelli introduttivi a cura degli organizzatori, una tavola rotonda alla quale sono intervenuti: Martina Testolina, Chief Operating Officer presso Alsco Italia, Lucia Bosetti ex pallavolista professionista anche della Nazionale e dirigente della Hr Volley Macerata in A1F, Alessandra Pierini, Giornalista, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, la sindaca di Visso e imprenditrice Rosella Sensi, Massimo Tombolini, DG di Banco Marchigiano, Francesca Gironi, Imprenditrice agricola e Presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche.

Secondo i dati Unioncamere, nelle Marche le imprese guidate da donne sono il 23,2% (33.746) mentre la media nazionale è inferiore di quasi un punto (22,3%). Nella provincia di Macerata il dato è addirittura superiore, 23,9% con un trend positivo (+0,1%).