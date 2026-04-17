Nuova giornata di passione per i trasporti nella regione Marche. Ennesimo incidente in A14 all’interno della galleria di Pedaso in direzione sud, dove si sono scontrati due mezzi pesanti. Il sinistro si è verificato intorno alle 10, La centrale operativa del 118 ha anche messo in preallerta l’eliambulanza ma poi, fortunatamente, non c’è stato bisogno di Icaro. Solo uno degli autisti, ferito in modo non grave, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Per consentire i soccorsi è stato però necessario chiudere la corsia nel tratto interessato. Inevitabile la formazione di code e rallentamenti di diversi km a partire dal casello di porto sant’elpidio verso sud.



Disagi anche per chi ha scelto di viaggiare in treno, a causa di un investimento mortale avvenuto sui binari a Camerano: intorno alle 11:30 una donna è stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito diretto verso Ancona, mentre si trovava a circa 600 metri dalla stazione di Camerano Aspio. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’investimento e verificare se sia stato un incidente o, più verosimilmente, un gesto volontario.

Pesanti i disagi per la circolazione ferroviaria, sospesa per circa un paio d’ore per gli accertamenti del caso, con un solo binario disponibile e convogli a singhiozzo. La riapertura completa solo poco prima delle 14.