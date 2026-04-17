Spettacolare inseguimento da parte della polizia nella notte a Civitanova Marche.

Un’auto con a bordo due uomini non si è fermata all’alt degli agenti ed è partito l’inseguimento a tutta velocità durato quasi un’ora. Dalla città di Civitanova Marche l’auto è corsa verso Civitanova Alta, poi Potenza Picena, lungo la “Strada Regina”, verso Porto Recanati, e Loreto per poi tornare verso Civitanova Marche. ripercorrere la Statale 16 Adriatica.

L’auto, un audi A6, ha effettuato durante la sua folle corsa per le strade di civitanova diverse manovre pericolose mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Intanto però alla prima pattuglia della polizia si è aggiunta anche una seconda volante e la pattuglia radiomobile Carabinieri.

Alla fine i due, tornati a civitanova, si sono fermati in un sottopasso ferroviario pressi di uno stabilimento balneare e hanno tentato di fuggire a piedi, dividendosi per fare perdere le proprie tracce. Uno dei due in effetti è riuscito a scappare. L’altro, il conducente dell’audi, è stato però individuato e arrestato dalla polizia, si tratta di un24enne egiziano con precedenti e senza patente.

L’uomo aveva tentato di nascondere il denaro che aveva con se gettandolo in mare. Nell’auto, intestata a una terza persona, gli agenti hanno trovato e sequestrato 0,8 grammi di cocaina. Gli accertamenti sono ancora in corso