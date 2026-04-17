SENIGALLIA – Prevenzione, informazione e visite gratuite: l’ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia (Ancona) si tinge di rosa in occasione della Open Week dedicata alla salute della donna, in programma dal 22 al 29 aprile 2026. L’iniziativa, promossa dalla struttura marchigiana già insignita del “Bollino Rosa” da Onda, coinvolgerà i reparti di senologia, radiologia, oncologia, diabetologia e neurologia. Il calendario degli appuntamenti prevede visite senologiche mercoledì 29 aprile con la dottoressa Teresa Abbattista presso il monoblocco D2.

Grande rilievo alla collaborazione con l’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos): giovedì 23 aprile si terrà un incontro informativo aperto al pubblico, mentre martedì 28 aprile la dottoressa Federica Freddari effettuerà visite specialistiche presso la sala Rosa del monoblocco D1.

L’offerta sanitaria gratuita si estende anche alle malattie metaboliche e neurologiche. Mercoledì 22 aprile sono previsti colloqui su diabete, tiroide e osteoporosi con la dottoressa Silvia Rilli, mentre mercoledì 29 aprile la dottoressa Gioia Giuliodori eseguirà esami ecodoppler dei vasi del collo per lo screening neurologico.

Per accedere ai servizi è necessaria la prenotazione telefonica al numero 347 1313584, gestito dalla sede Andos di Senigallia (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 15-18). Per l’intera durata della settimana, come segno di sensibilizzazione sulla prevenzione e sul benessere femminile, gli ospedali di Senigallia, Jesi e Fabriano (Ancona) resteranno simbolicamente illuminati di rosa.