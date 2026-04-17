Quando la competenza tecnica incontra il valore sociale, la scuola diventa motore di rinascita. È questo il messaggio potente che arriva dalla classe 4F del corso di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Podesti Calzecchi-Onesti di Ancona. In un contesto scolastico troppo spesso narrato solo attraverso episodi critici, gli studenti hanno dimostrato come l’impegno e il talento possano ribaltare i racconti precostituiti, offrendo un servizio concreto alla comunità.

Il Progetto: Tradizione e Innovazione

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il parroco di Camerano, don Lorenzo Rossini, e la prof.ssa Giacomina Lamura, ha sfidato i ragazzi a ideare l’intera veste comunicativa per la storica Festa del Patrono San Giovanni, giunta alla sua 45^ edizione.

L’evento, che animerà Camerano dal 23 al 30 agosto 2026, non è solo una celebrazione religiosa, ma un pilastro dell’identità locale tra folklore e agonismo. I progetti grafici degli studenti hanno dovuto interpretare l’anima della festa: dalla solennità del Patrono alla vivacità della “Contesa del Sacro Vassoio”, fino al fascino storico della sfilata in abiti d’epoca.

Le Istituzioni e il Valore del Messaggio

La cerimonia di premiazione, svoltasi nell’Aula Magna dell’Istituto, ha visto la partecipazione di alte cariche civili e religiose, a testimonianza dell’importanza dell’opera svolta. Presenti l’Arcivescovo Angelo Spina, il Dirigente Scolastico Rosario Suglia e il Vice Sindaco di Camerano Giacomo Marincioni.

“Dietro il vostro lavoro non c’è solo esercizio creativo”, ha dichiarato l’Arcivescovo Angelo Spina rivolgendosi agli studenti, “ma la capacità di comunicare e di consegnare un messaggio di speranza e solidità alla nostra comunità”.

Il Podio della Creatività

Su 23 progetti presentati, tutti caratterizzati da un alto livello professionale, la commissione ha decretato i seguenti vincitori:

1° Posto: Gemma Ausili (il cui lavoro diventerà l’immagine ufficiale della festa)

Gemma Ausili (il cui lavoro diventerà l’immagine ufficiale della festa) 2° Posto: Emanuele Cinti

Emanuele Cinti 3° Posto (ex aequo): Morgan Baldini e Daniel Tymichyshin

Menzioni speciali sono state assegnate a Sofia Campanaro, Patrizia Beresteanu e Oleh Nykolaichuk, con un plauso esteso a tutta la classe per la qualità del lavoro d’insieme.

Una Scommessa sul Futuro

Questa collaborazione segna un passo fondamentale per l’Istituto Podesti: la dimostrazione che valorizzare il potenziale dei giovani non è solo una missione educativa, ma un investimento sociale. L’augurio è che questo legame tra scuola, istituzioni e territorio possa continuare a portare frutti, trasformando la creatività degli studenti in un patrimonio condiviso per tutta la società.