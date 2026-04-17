ASCOLI PICENO – Domani, prima della partita Ascoli-Guidonia (serie C, girone B), lo stadio Del Duca di Ascoli Piceno sarà lo scenario di tante iniziative: il momento più toccante sarà la commemorazione di Matteo Brandimarti, dodicenne scomparso tragicamente a seguito di un incidente nell’idromassaggio avvenuto il giorno di Pasqua e che ha sconvolto tutto il Piceno.

“La presenza dei genitori in tribuna e l’omaggio del club e dei tifosi renderanno questo momento particolarmente significativo, unendo sport e solidarietà in un gesto di affetto e vicinanza”, fa sapere la società bianconera.



Sarà celebrata anche la conclusione del progetto “Giornalista per un giorno”, che coinvolgerà la scuola primaria Malaspina. Sugli spalti gli alunni assisteranno alla sfida in campo, mentre i quattro giornalisti per un giorno, Genny Belvisto, Andrea Pennetta, Alessio Artissunch e Gioia Corradetti vivranno un’esperienza completa, tra bordocampo e tribuna stampa, entrando davvero nel cuore del lavoro giornalistico sportivo e, nel post gara saranno parte attiva della conferenza stampa, rivolgendo le proprie domande ai protagonisti di Ascoli-Guidonia.



Prevista poi una presenza internazionale speciale, quella dei tifosi inglesi del Woodbridge Town, legati al club attraverso il circolo “Woodbridge bianconera”, che conferma ancora una volta quanto il legame con il Picchio superi i confini locali.

Spazio anche ai riconoscimenti sportivi, con la premiazione di Samuele Damiani come miglior giocatore di marzo della Serie C (girone B), e alle iniziative cittadine con il concorso “Vetrine Bianconere”, che domani assegnerà importanti premi ai vincitori.