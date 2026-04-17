ASCOLI PICENO – Grave incidente oggi pomeriggio lungo la Strada Statale 4 Salaria, nel territorio di Ascoli, all’altezza di Mozzano. Un motociclista di 54 anni è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere contro un muro. L’uomo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza al Ospedale Torrette. Dopo l’impatto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

La Polizia locale ha gestito la viabilità deviando temporaneamente il traffico sulla Salaria vecchia.