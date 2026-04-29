MACERATA – Il pubblico ministero Umberto Monti ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno di due mesi per Claudio Funari, il 43enne di Comunanza accusato dell’omicidio del 75enne Renzo Paradisi e del ferimento della moglie Maria Antonietta Giacomozzi. L’udienza questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Macerata.

I fatti risalgono alla serata del 23 dicembre 2024, Funari, ex fidanzato della figlia della vittima, aveva aggredito con violenza i coniugi presso la loro abitazione, Paradisi era poi deceduto il 28 dicembre presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Il difensore di Funari si è opposto invocando la legittima difesa, come già sostenuto nel corso del procedimento, e parlando di omicidio preterintenzionale.



Il processo è stato aggiornato al prossimo 27 maggio.