Oltre 122,7 milioni di euro per sostenere le persone più fragili e rafforzare i servizi sociali nelle Marche. È il valore delle risorse statali, regionali ed europee attivate dalla Regione per la programmazione 2026 e il triennio 2025-2027. I provvedimenti sono stati illustrati oggi nella sede della Regione ad Ancona dall’assessore alle Politiche sociali, Paolo Calcinaro e dalla dirigente Maria Elena Tartari.

“Abbiamo approvato in questi giorni atti per 122,7 milioni di euro destinati al funzionamento e al rafforzamento del nostro sistema sociale, con risorse regionali, statali ed europee che segnano un incremento rispetto al passato – ha spiegato l’assessore Paolo Calcinaro –. Sono provvedimenti importanti che interessano molti ambiti: dalla disabilità gravissima alla Vita indipendente, dai Servizi del sollievo per la salute mentale, per i quali abbiamo già stanziato ulteriori 4 milioni, al Dopo di noi, fino alle politiche per la famiglia, ai Centri per la famiglia e per l’affido. A questi interventi si aggiungono 6 milioni destinati agli ATS fino alla fine del 2027, per garantire risorse certe alla loro attività e alla gestione dei servizi. Attraverso gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni, queste risorse diventeranno interventi concreti: voucher, sportelli e sostegno alle attività educative, domiciliari e scolastiche. Un aiuto importante anche per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, che devono sostenere costi rilevanti, ad esempio per l’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie. Sappiamo che le esigenze sono molte e che le risorse non bastano mai del tutto, ma con questo impegno vogliamo dare risposte concrete e maggiore certezza a chi ogni giorno garantisce i servizi”.

INCLUSIONE SOCIALE PER LA DISABILITÀ (Programmazione 2026)Per la disabilità sono previsti oltre 17,3 milioni di euro. Nel 2026 vengono confermati 11,2 milioni di fondi regionali per l’assistenza domiciliare, l’integrazione scolastica, gli stages formativi e i Tirocini di Inclusione Sociale. Al programma “Dopo di Noi” sono destinati 1,83 milioni per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità grave prive del supporto familiare, attraverso percorsi personalizzati e soluzioni abitative. Per il 2027 sono inoltre stanziati 4,3 milioni per proseguire i progetti di Vita indipendente, che oggi coinvolgono 370 persone e consentono alle persone con disabilità grave di scegliere e gestire direttamente la propria assistenza.

INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (Programmazione 2025 – 2027) Per la non autosufficienza, la programmazione 2025-2027 prevede 92,8 milioni di euro tra fondi statali e regionali, rispetto ai 92,2 milioni del triennio precedente. Di queste risorse, 24,4 milioni sono destinati alle persone con disabilità non autosufficienti sotto i 70 anni e 55,7 milioni agli anziani dai 70 anni in su. I finanziamenti sostengono assegni di cura, assistenza domiciliare, contributi per la disabilità gravissima, soluzioni abitative, servizi di sollievo e Vita indipendente. A questi interventi si affiancano 5,55 milioni di fondi regionali aggiuntivi per assegni di cura, assistenza domiciliare e disabilità gravissima. Sono inoltre previsti il cofinanziamento regionale annuo per Vita indipendente per 100 mila euro a cui dallo scorso anno la Regione aggiunge un ulteriore milione di euro e 5,88 milioni per rafforzare i Punti Unici di Accesso con l’inserimento di personale sociale.

FAMIGLIA E MINORI (Programmazione 2026) I Centri per la famiglia, che nelle Marche sono 53, potranno contare su 927.500 euro nel 2026, rispetto agli 840mila della precedente annualità. Le risorse serviranno a potenziare l’informazione, il sostegno alla genitorialità e l’orientamento, favorendo anche la conciliazione tra vita e lavoro. Previsti inoltre servizi di alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori, con attenzione al parental control, iniziative per l’affidamento e l’adozione e progetti a sostegno della maternità e delle famiglie nei primi mille giorni di vita del bambino. Per l’accoglienza dei minorenni temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine sono stanziati 4,6 milioni di euro, a sostegno delle spese dei Comuni per l’affidamento familiare e le rette delle comunità. La nuova programmazione cambia i criteri di riparto: la soglia per accedere alla copertura del 90% della spesa passa da 3mila a 5mila abitanti. Per i Comuni più grandi saranno distribuite le risorse residue, fino a una copertura massima del 40%. L’obiettivo è arrivare a una copertura quasi totale per i Comuni sotto i 5mila abitanti e superiore all’80% per quelli sopra questa soglia.

POTENZIAMENTO ATS (Giugno-dicembre 2027) L’ultimo ambito riguarda il potenziamento delle funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), con ulteriori 6 milioni di euro di fondi europei FSE+ per proseguire la programmazione fino al 31 dicembre 2027. Con questa assegnazione, l’investimento complessivo per gli ATS nel periodo 2023-2027 raggiunge i 52 milioni di euro. Le risorse finanziano il personale impegnato nell’accesso ai servizi, nella presa in carico delle persone, nell’inclusione lavorativa, nell’assistenza socio-educativa e domiciliare, nel sostegno alla genitorialità, nei servizi estivi, nel trasporto sociale e nella gestione amministrativa.