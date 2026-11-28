Dalla promozione delle eccellenze a relazioni commerciali durature, passando per la tutela delle filiere e il

valore del cibo come chiave di accesso ai territori: è il bilancio della missione della Regione Marche a

Stoccolma per l’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dal 21 al 23 novembre. L’iniziativa, coordinata

per la Regione da ATIM con l’Ambasciata d’Italia e la Camera di Commercio Italiana per la Svezia, ha

coinvolto 28 realtà marchigiane.