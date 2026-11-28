La fase sperimentale ha funzionato e l’University Card fa un passo avanti. Presentata a fine gennaio, la piattaforma del Comune di Ancona dedicata agli universitari si rinnova con una nuova veste grafica, una navigazione più intuitiva e nuove funzionalità.

La principale novità riguarda l’autenticazione con QR code per l’accesso all’aula studio Cobianchi, in piazza Roma, attualmente aperta dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 22.30. Per l’ingresso è stato predisposto un sistema di apertura automatica delle porte, utilizzabile tramite l’University Card.

L’introduzione del QR code rappresenta un passaggio fondamentale verso un possibile ampliamento degli orari di apertura, su cui l’Informagiovani del Comune di Ancona sta già lavorando. Il servizio, inoltre, non è riservato esclusivamente agli studenti: anche gli utenti esterni possono registrarsi e ottenere il proprio codice.

La nuova versione è stata presentata dall’Assessorato alle Politiche giovanili e all’Università, direttamente dal maxi schermo della frequentata aula studio Cobianchi. Nasce dai riscontri raccolti in questi mesi da studenti e operatori commerciali, con il contributo dell’università e delle associazioni di categoria.

«A gennaio abbiamo lanciato University Card come una sperimentazione e ha funzionato: studenti e commercianti l’hanno usata e ci hanno dato indicazioni preziose. Le abbiamo raccolte, insieme a università e associazioni di categoria, e oggi la rendiamo più completa e più semplice. Con il QR code entrare in aula studio diventa facile e autonomo, e con l’arrivo degli studenti di Poliarte il circuito di Ancona Città Universitaria si allarga. Vogliamo dare ai ragazzi servizi concreti, a portata di smartphone, e al territorio un’occasione in più per crescere», afferma Marco Battino, assessore all’Università e alle Politiche giovanili del Comune di Ancona.

Tra i prossimi sviluppi, anticipati dall’assessore nel corso della conferenza stampa, anche l’introduzione della lingua inglese nella piattaforma.

Le novità introdotte

Aule studio con QR code. La funzione è già attiva per l’autenticazione al Cobianchi. Lo stesso sistema sarà introdotto nell’aula studio di Torrette, su cui gli uffici competenti stanno già lavorando.

L’University Card si estende agli studenti di Poliarte. Da oggi anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e Design di Ancona possono accedere alla card, all’aula studio e a tutti i servizi, attraverso una sezione dedicata nell’area di registrazione. Poliarte, come da accordi, promuoverà la card attraverso i propri canali.

Calendario degli eventi. Una nuova sezione, aggiornata quotidianamente, riunisce gli eventi pubblici del Comune pensati per gli universitari, quelli delle associazioni di categoria e delle attività convenzionate.

Trasporti. Informazioni dedicate agli universitari, con accesso diretto al link per sottoscrivere l’abbonamento al trasporto pubblico locale.

Navigabilità migliorata per studenti e commercianti. La piattaforma è facilmente fruibile da smartphone e computer e consente una gestione più rapida delle offerte. È stata inoltre migliorata l’integrazione con Google Maps, mentre gli esercenti possono aggiungere una fotografia alla propria offerta.

Le convenzioni

Sono quattordici le categorie di attività convenzionate presenti nella piattaforma: abbigliamento, beauty, cultura, food, formazione, immobiliare, informatica, libri, luxury, oggettistica, salute, sport, teatro e tempo libero.

Tra le promozioni figurano sconti su bomboniere e rinfreschi di laurea, servizi di copisteria e cancelleria, biglietti ridotti per la Pinacoteca, il teatro e il Museo Omero, attività sportive, lenti a contatto e occhiali da vista.

Sponsor e commercianti

Nella home page della piattaforma sono presenti due banner pubblicitari, attualmente dedicati alla Pinacoteca civica e ad Ancona Capitale italiana della Cultura 2028.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso per la sponsorizzazione dell’University Card: i fondi raccolti serviranno a coprire le spese di sviluppo e di aggiornamento continuo della web app.

L’Assessorato alle Politiche giovanili e all’Università invita i commercianti e le attività del territorio ad aderire al progetto e chi ha già aderito a rinnovare convenzioni e promozioni, anche in vista del Natale. La gestione dei rapporti con partner e utenti resta in capo all’Informagiovani del Comune di Ancona.

Come accedere

Studenti, operatori commerciali e cittadini possono registrarsi in autonomia, senza doversi recare a uno sportello, attraverso il sito https://anconacittauniversitaria.comune.ancona.it/.

Il link è disponibile anche sul sito dell’Informagiovani. In alternativa, è sufficiente cercare “University Card Ancona” su Google.

Le dichiarazioni dei partner

Deborah Pacetti, delegata del Rettore UNIVPM per i rapporti istituzionali e con il territorio

«Possiamo considerare quella di oggi come una seconda fase dell’University Card, sottolineando non tanto il valore dello strumento, quanto il significato che vi sta dietro: si tratta di un modo concreto per dimostrare che la qualità dell’esperienza universitaria nasce in aula, ma si spinge all’esterno, creando una vera e propria connessione fra la città e la comunità universitaria».

Diego Giacchetti, amministratore delegato di Poliarte Ancona

«Essere inclusi all’interno dell’University Card costituisce per noi un passaggio fondamentale, affinché anche i nostri studenti possano non solo usufruire dei servizi presenti all’interno della piattaforma digitale, ma anche esprimere il loro talento e la loro progettualità, mettendo di fatto le loro capacità a disposizione delle aule studio dal punto di vista della progettazione e della comunicazione».

Luca Casagrande, Confartigianato Ancona

«Il mio plauso per questo strumento che è in grado di intercettare una popolazione studentesca pari a 18 mila ragazzi, di portare molti giovani in centro e di offrire sempre nuovi servizi».

Cristian Belvederesi, Confcommercio Ancona

«Ci uniamo ai complimenti dei partner per aver sottoscritto l’University Card e continuiamo ad assistere all’implementazione costante di questo progetto che, con il passare del tempo, è cresciuto e si è evoluto, passando dal cartaceo al digitale e continua ad ampliare l’offerta di servizi rivolti ai giovani».