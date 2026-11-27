FILOTTRANO – Allarme acqua potabile a Filottrano: il Sindaco ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la non potabilità della rete idrica su tutto il territorio comunale. Le analisi dell’AST di Ancona hanno infatti rilevato il superamento dei limiti di legge per il bromato, un composto chimico classificato come potenzialmente cancerogeno.

L’acqua è pertanto vietata per bere, cucinare, lavare alimenti e per l’igiene orale, restando utilizzabile solo per lavarsi e per le pulizie domestiche. Il Comune invita la cittadinanza a limitare l’uso ai soli scopi igienici, a informare gli anziani e a seguire i canali ufficiali per conoscere la posizione delle autobotti già predisposte, mentre Acquambiente Marche è al lavoro per risolvere la situazione.



