SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata odierna, la Sambenedettese ha comunicato che “a seguito di un colloquio improntato alla massima lealtà, collaborazione e condivisione tra il presidente Vittorio Massi, il direttore sportivo Stefano De Angelis e il mister Ottavio Palladini, è stata assunta congiuntamente la decisione di interrompere il rapporto professionale relativo alla guida tecnica della prima squadra” con Palladini stesso e Luigi Voltattorni.

Massi “ha espresso con profonda sincerità la propria stima nei confronti di Ottavio Palladini, riconoscendone il valore umano e professionale, la storia personale legata a San Benedetto del Tronto e il forte legame con i colori rossoblù. Palladini, figura simbolo della Sambenedettese e protagonista di momenti indimenticabili come la vittoria nel derby con l’Ascoli Calcio, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità sportiva e cittadina”, si legge nella nota.

Ora, “in un’ottica di crescita, consolidamento e rafforzamento della struttura societaria, il presidente Massi, lasciando al mister la possibilità di riflettere, ha proposto a Ottavio Palladini di ricoprire un ruolo di rilievo all’interno della dirigenza della Sambenedettese, confermando così la volontà del club di continuare a valorizzare una figura tanto significativa per la storia e l’identità rossoblù”.

Squadra affidata temporaneamente a Marco Mancinelli e l’attuale staff tecnico (“ai quali vanno i migliori auguri di buon lavoro”: domenica, alle 14.30, la sfida in trasferta contro la capolista del girone B di serie C, l’Arezzo. A Palladini e Voltattorni il ringraziamento “per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate”.