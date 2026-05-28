Le donne compaiono nel 31% delle notizie trasmesse dalle televisioni locali marchigiane. È il dato principale emerso da una ricerca a campione del Glocal media monitoring project, presentata dall’Osservatorio di Pavia nel seminario “Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell’informazione locale”, promosso dal Corecom Marche con Agcom e Ordine dei giornalisti.

L’analisi ha preso in esame 8 tv locali in una singola giornata, il 6 maggio scorso, rilevando 183 notizie con 382 persone coinvolte, di cui 118 donne. Sul fronte imprenditoriale, le aziende a guida femminile nel settore che comprende informazione, tecnologia e comunicazione sono cresciute nelle Marche da 583 a 643, come ha segnalato Daniela Zepponi, presidente Cna Impresa donna Marche.

Il seminario, che si inserisce nel monitoraggio avviato dal Corecom sulla presenza femminile nei media – lo scorso anno focalizzato su Tgr e carta stampata – ha visto anche gli interventi di Nicola Sansalone, vicepresidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e di Alessandra Pierini, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche.

“L’immagine della donna rimane ancora tanto legata a vecchi stereotipi. – ha rilevato la presidente del Corecom Cinzia Grucci – Anziché parlare di contrapposizione, parliamo di valorizzazione dell’essere umano, sia uomo sia donna, in tutte le sue sfaccettature e ricchezze”