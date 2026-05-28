Un risultato per una città che torna finalmente a essere universitaria”. È stata inaugurata ad Ancona la nuova aula studio nei locali dell’ex Cobianchi di piazza Roma, davanti al Rettorato storico dell’Università Politecnica delle Marche.

La struttura, abbandonata dal 2021, oggi può accogliere fino a 130 persone, è dotata di wifi gratuito, prese di corrente, videosorveglianza attiva e una guardia giurata nelle ore serali. È aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 22.30. L’accesso avviene tramite qr code: gli studenti Univpm useranno la University Card digitale, gli altri potranno generare un codice temporaneo.

Per realizzarla c’è stato un investimento di 180mila da un bando vinto con Fondazione Cariverona nell’ambito del programma “Aule Aperte”, che ha finanziato altre tre aule studio in città. A questo si aggiunge un cofinanziamento comunale di 80-90mila euro.

La struttura è stata progettata come spazio multifunzionale aperto allo studio individuale, al lavoro condiviso, agli incontri e alle attività rivolte ai giovani. Pur essendo pensata in primo luogo per l’utenza universitaria, l’aula studio sarà accessibile a tutti, con l’obiettivo di favorire contaminazione, incontro e integrazione tra studenti, città e territorio. Gli accessi avverranno appunto attraverso QR code personali collegati a una piattaforma digitale dedicata. Gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche potranno utilizzare il QR code presente nella propria University Card digitale, uno strumento attraverso il quale accedono anche a servizi e convenzioni dedicate. Gli altri utenti potranno invece generare un QR code temporaneo per l’accesso alla struttura. L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Gli ambienti sono stati organizzati per garantire una fruizione estesa durante tutta la giornata, con apertura fino a tarda sera, sistemi di videosorveglianza e un servizio di sorveglianza condiviso tra Comune e Università Politecnica delle Marche. Nelle ore serali sarà presente una guardia giurata. L’aula studio sarà aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 10 alle 22,30.

“Abbiamo scelto di considerare gli studenti universitari come nostri cittadini. Con questa e con le altre aule studio in allestimento realizziamo un’integrazione concreta tra università e città – ha detto l’assessore all’Università Marco Battino -. È un’innovazione che risponde, prima di tutto, a un’esigenza condivisa con gli studenti. Ma il valore aggiunto è anche di tipo urbano. Interventi di questo genere consentono una riqualificazione urbana concreta ed efficace, come ho sottolineato recentemente anche all’assemblea annuale dell’Anci Giovani a Napoli: recuperi spazi pubblici in disuso, riporti attività e vita all’interno dei luoghi, offri servizi importanti e in questo modo restituisci sicurezza e vitalità urbana”. La struttura può accogliere fino a 130 persone ed è stata progettata come spazio multifunzionale aperto allo studio individuale, al lavoro condiviso, agli incontri e alle attività rivolte ai giovani. Pur essendo pensata in primo luogo per l’utenza universitaria, l’aula studio sarà accessibile a tutti, con l’obiettivo di favorire contaminazione, incontro e integrazione tra studenti, città e territorio”.