“Oltre i confini dell’aula: il ruolo dell’Università nel dialogo con la società” è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina ad Unicam dedicato ad approfondire il ruolo strategico del public engagement nel sistema universitario contemporaneo.

L’iniziativa, patrocinata da APENET-Associazione “Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement”, ha reso possibile un confronto di alto profilo tra studiosi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni che da anni si occupano di terza missione e impatto sociale.

La prima sessione del convegno, moderato dal prof. Claudio Pettinari, è stata aperta dai saluti del Rettore Graziano Leoni ed ha affrontato le prospettive future del public engagement e il suo valore all’interno delle politiche universitarie con il Presidente di APENET, Pier Andrea Serra, il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, Sauro Longhi, già Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, il Presidente di Observa Science in Society Giuseppe Pellegrini e Anna Lisa Tota, Prorettrice vicaria dell’Università Roma Tre.

La seconda parte della giornata è stata dedicata invece a esperienze e testimonianze concrete, con il Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – ETS Rossano Bartoli, la Presidente della Croce Rossa Italiana – Regione Marche Rosaria Del Balzo e Ruiti Diego Mancinelli, Presidente di COOSS Marche.