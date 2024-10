ANCONA – La struttura del vicecommissario per l’alluvione 2022 guidata dall’Ing. Stefano Babini è stata individuata come Soggetto Attuatore per supportare l’esecuzione del Piano degli interventi approvati dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, in risposta all’emergenza che ha interessato il territorio costiero della Regione a partire dal 18 settembre 2024. Il decreto firmato dal presidente della giunta regionale, Francesco Acquaroli, in qualità di commissario delegato per gli eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel settembre 2024, è stato pubblicato nella giornata odierna. Il vice commissario coadiuverà il commissario nelle attività di gestione dell’emergenza e sarà responsabile della gestione della contabilità relativa agli interventi. Sarà inoltre incaricato del coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, assicurando un’efficace attuazione delle misure previste nel piano di emergenza. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri per la Regione.