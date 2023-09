MAIOLATI SPONTINI – Con tutta probabilità è qualcuno del posto il “Turista per sempre” che ha vinto la cifra da capogiro di 2 milioni di euro dall’omonimo grattino. La fortuna bacia Moie, la frazione di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, dove si trova la tabaccheria dove è stato acquistato il Gratta e Vinci.

Una vincita mai vista prima da queste parti, come conferma ad Agimeg la signora Antonella Bragalli, titolare della tabaccheria. “E’ davvero una bellissima notizia, siamo felicissimi, è come se avessi vinto anche io! Si tratta senza dubbio della vincita più alta mai registrata da noi e in generale nella zona”.

“Non sappiamo ancora chi è, ma sicuramente è qualcuno di qui. Non siamo un locale di passaggio, quindi i nostri clienti sono tutti abituali e residenti nel paese o nelle immediate vicinanze. Ovviamente se il vincitore vorrà tenere l’anonimato, lo capisco benissimo, ma magari una copia del biglietto vincente mi farebbe piacere riceverla”.

“Non abbiamo festeggiato ancora, è passato poco tempo, ma sicuramente organizzeremo un brindisi. Avevamo avuto altre vincite per Lotto e Superenalotto, ma mai così alte. E il fatto che sia uno del paese mi rende molto felice”, ha aggiunto la signora Antonella.

Ma come sarà incassata una vincita di questo importo? Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000 euro, seguono delle regole particolari. I Gratta e Vinci con importi superiori ai 10.000 euro vanno presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, presso l’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. In quest0ultimo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta. Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000 euro possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze: il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. Dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%. Tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500€.

Fonte: AGIMEG