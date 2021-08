Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva nelle Marche mentre i contagi restano alti. La zona bianca resta per ora, ma il trend di occupazione dei reparti critici (circa l’8%) fa temere per un passaggio di fascia se non dovessero esserci miglioramenti: con il 10% infatti scatta il giallo.

Schizza l’incidenza, Macerata fronte del contagio

Sono 255 i positivi nelle ultime 24 ore, il 22,6% dei tamponi molecolari analizzati (255 su 1128) e il 3% degli antigenici (19 su 623). A guidare il contagio Macerata con 96 nuovi casi, segue Ancona con 59. Resta alto anche il numero dei casi sintomatici: sono il 16,4% dei contagi. L’incidenza schizza all’85,3% ogni 100 mila abitanti.

Le terapie intensive fanno aumentare i ricoveri

Sono 85 i ricoveri totali causa Covid (+4 in 24 ore), trascinati dall’aumento delle terapie intensive: 16 (+4 in 24 ore). Sono 15 i pazienti ricoverati in semi intensiva (-1) e 54 nei reparti non intensivi (-1).

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi per le conseguenze del virus. Dall’inizio della pandemia le vittime totali nelle Marche sono 3046.