Nemmeno la pioggia battente ha fermato l'appuntamento con il lifestyle e la creatività marchigiana al Gran Galà della Moda in piazza del Popolo. L'evento dell'estate settempedana ha dimostrato, ancora una volta, la tenacia e l'ingegno degli organizzatori e dei partecipanti, regalando al pubblico una serata indimenticabile.

Nonostante il cambio di programma forzato, gli organizzatori – Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, insieme ad Associazione Attività Produttive e al Comune di San Severino Marche – hanno saputo reinventare lo spettacolo. Sotto la suggestiva cornice dei portici, trasformati in un'imprevista ma affascinante passerella, la produzione di Fabbricaeventi.com con la regia di Chiara Nadenich, ha orchestrato una coreografia alternativa studiata all'ultimo minuto. Particolarmente suggestiva l'uscita di modelle e modelli da Palazzo Gentili, come sempre gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Ciriaci.

La serata è stata magistralmente condotta dalla straordinaria coppia Marco Moscatelli e Romina Pierdomenico, che hanno saputo tenere alta l'energia e l'entusiasmo.

La passerella ha visto sfilare le creazioni di numerosi e rinomati atelier e aziende del territorio, simbolo dell'eccellenza e del "saper fare" marchigiano: Calzaturificio London di Monte San Giusto, Carlo Salvatelli di Montegranaro, ChicèChic di Ascoli Piceno, DolceVita Designer Moda di Morrovalle, Dolci Oberdan di Sant'Elpidio a Mare, Gio+ di Montecosaro, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Maglificio Pamira di Cingoli,Carla Sposa di Tolentino, Paimar di Montappone, Rashway Abbigliamento Sportivo di Fermo, Samuela Salvucci Gioielli di Ripe S. Ginesio, Sartoria Trea di Treia, Simona Bonacci di Civitanova Marche e Sonia Maltoni di San Severino Marche.

Lo spettacolo nello spettacolo è stato arricchito dalla performance di A&G Show Dance e da un momento dedicato alla bellezza e al benessere, che ha visto protagonista il Centro Medico BluGallery con la partecipazione straordinaria dell'ex giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo Serena Ortolani.

“Mi sento in dovere di ringraziare chi ha affrontato il cambio di programma a causa della pioggia con grandissimo spirito, e mi riferisco alla produzione di Fabbricaeventi.com – sottolinea il sindaco, Rosa Piermattei – Abbiamo portato a casa un'altra edizione di successo del Gran Galà della Moda, facendo comunque felice il pubblico che, come ogni anno, aspettava proprio la sfilata che è uno degli eventi clou della nostra estate. L'appuntamento ha ribadito il suo ruolo di occasione unica per celebrare il talento, la creatività e la tenacia degli imprenditori locali che, sotto la guida di Confartigianato, portano avanti con orgoglio la tradizione del "saper fare" marchigiano”. Un sentito ricordo è stato rivolto al cavalier Folco Bellabarba, indimenticabile "presidentissimo" di Confartigianato, la cui guida ha fatto dell’associazione una delle più importanti organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale, con radici solide proprio nella Città di San Severino Marche.

Tra i presenti all’evento l’europarlamentare Matteo Ricci, il consigliere regionale Renzo Marinelli, il Commissario alla ricostruzione sisma 2016, senatore avvocato Guido Castelli, il sindaco di Matelica e presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, Denis Cingolani, il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, l’assessore del Comune di Civitanova Marche, Francesco Caldaroli, l’assessore del Comune di Appignano, Francesco Gagliardini, e altri rappresentanti dei Comuni del territorio insieme al presidente del Consiglio comunale della Città di San Severino Marche, Sandro Granata, al vice sindaco Jacopo Orlandani, agli assessori Vanna Bianconi e Paolo Paoloni e al consigliere Francesco Borioni.