Difronte ad una platea composta da Sindaci e amministratori locali, esponenti delle associazioni di categoria, imprenditori e cittadini, si è svolta la terza edizione del Forum della Montagna, che ha visto al Rifugio Nido delle Aquile di Monte Prata, nel comune di Castelsantangelo sul Nera, importanti relatori dibattere sul tema della fiscalità della montagna. Impossibilitata a partecipare, ha portato il suo saluto e la sua riflessione sul tema in un video l'onorevole Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha ribadito che attualizzare le norme sulla fiscalità della montagna è una sfida che deve diventare una priorità. Soddisfatto dell'esito dell'incontro il Sindaco del Comune di Castelsantengelo sul Nera Alfredo Riccioni che ha evidenziato che la montagna ha bisogno di agevolazioni fiscali che possano ridurre le differenze nei cittadini che vivono nelle zone montane rispetto agli altri. Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, ha ribadito la centralità di questi territori nel progetto di rilancio della Regione Marche. “Le nostre montagne non hanno bisogno di assistenzialismo ma di progetti in grado di esaltare le loro grandi potenzialità”. Acquaroli auspica progetti che provengano da un territorio coeso che possano semplificare il lavoro delle istituzioni nell’individuare le strategie da mettere in campo. Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, ha ricordato che la battaglia per la rinascita dell’Appennino centrale è una questione nazionale. “Lo spopolamento del cuore dell’Italia mette a rischio la manutenzione del territorio e quindi la sicurezza anche delle aree più a valle.” Giuseppe Rivetti, Presidente del Corso di Laurea in Scienze sociali e professore di Diritto Tributario Unimc, ha parlato di una fiscalità di sostegno e non di vantaggio, ipotizzando come strumenti la Zona Logistica Semplificata (ZLS), prevista dal recente Decreto Coesione, possibile da creare nella Regione Marche e la Zona Logistica Semplificata Interregionale tra Marche e Umbria, strumenti che prevedono di avere in territori circoscritti, agevolazioni fiscali ma soprattutto semplificazioni amministrative. Il prof. Rivetti ha parlato anche delle ZEA, Zone Economiche Ambientali che prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni ricadenti nelle aree dei Parchi Nazionali e per la realizzazione di attività imprenditoriali che rispettino requisiti di sostenibilità. Di notevole interesse anche tutti gli altri interventi dei relatori, moderati dalla giornalista Barbara Olmai: Alessandro Gentilucci, Presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Giuliano Boccanera Sindaco di Norcia, Andrea Spaterna, Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Bruno Olivieri Presidente CAI Marche. A portare il loro saluto e delle riflessioni in video anche S.E. Mons. Francesco Massara Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e Dino Latini, Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche. Ricchi anche gli spunti scaturiti negli interventi del pubblico. Il Forum prosegue domani, sabato 27 luglio con l’escursione con il CAI di Camerino. Alle ore 21,00 presso il Piazzale Pietro Piccinini dove si trovano le attività economiche di Castelsantangelo sul Nera, si terrà il racconto teatrale: “La Battaglia del Pian Perduto: una cantastoria” con la regia di Gabriela Eleonori. Domenica 4 agosto il programma chiude con una escursione alla Cascata del Pisciatore da Vallinfante. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni ci si può rivolgere al Comune di Castelsantangelo sul Nera 0737/970039, nei fine settimana alla Pro Loco Valli Castellane 0737/439847, consultare il sito internet e le pagine social del Comune e del Forum della Montagna. Tutti gli eventi del Terzo Forum sono sostenuti dalla Regione Marche (Legge Regionale n 23 del 6 ottobre 2022, Celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto).