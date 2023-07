FANO – Intervento nella notte dei vigili del fuoco per soccorrere un ragazzo disperso e in difficoltà in una zona impervia. È accaduto a Fano. Sul posto la squadra dei pompieri che è scesa nella scarpata utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione, per raggiungere la persona.

Al giovane, visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare il giubbino di uno dei soccorritori, quindi è stato effettuato il recupero in sicurezza per affidarlo al personale del 118 ed eseguire tutti gli accertamenti del caso dopo alcune ore di spavento.