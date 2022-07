FABRIANO – Tragedia questa mattina in Viale Stelluti, a Fabriano. Una donna, di circa 70 anni, è stata investita mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 nei pressi dell’ospedale.



Immediato l’arrivo dei soccorsi. Allertato anche l’elisoccorso da Torrette. Purtroppo però per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna nell’impatto.



Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di ricostruzione.