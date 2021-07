ANCONA – Balzo di nuovi positivi nelle Marche in sole 24 ore con l’incidenza che arriva a 45.35 casi su 100 mila abitanti. Ci sono cinque ricoverati in più negli ospedali, mentre non si è registrato alcun decesso.

Il contagio

Balzo in avanti dei nuovi positivi nelle Marche: 162, il numero più alto degli ultimi mesi. É stata la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagi (41), seguita da Ancona (39), Macerata (34), Ascoli Piceno (20), Fermo (15). Sono 13 i contagi provenienti da fuori regione. In crescita al 10% il tasso di positività su 1616 tamponi analizzati. Nel percorso screening Antigenico, 23 positivi su 516 tamponi (rapporto positivi/test al 4.45%). Sale l’incidenza: oggi è arrivata a 45,35 su 100mila abitanti, molto vicino alla, per fortuna, ormai cancellata soglia di 50 che sanciva il passaggio in zona gialla. Crescita progressiva: ieri il dato si attestava a a 39,42, lunedì 38,56, domenica a 36,63 mentre quello di sabato era di 34,70 di sabato con i valori che si sono praticamente raddoppiati rispetto a 10 giorni fa. Dei 164 nuovi positivi sono 25 i sintomatici, 42 furto di contatti domestici, 38 di contatti stretti con positivi, 12 per contatti in ambiente di vita/socialità e 8 in ambito lavorativo. Per 33 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

I ricoveri

Salgono i ricoverati: oggi sono 21, cinque più di ieri. Stabili a quattro quelli in terapia intensiva, salgono quelli in semi intensiva (3, +1) e nei reparti non intensivi (14, +4). Nessun paziente in attesa di posto letto, un dimesso nelle ultime 24 ore, il totale dimessi/guariti sale a 100.338 (+152).

Le vittime

Nessun decesso neanche oggi (l’ultimo risale a martedì scorso quando era morta una donna di 92 anni a Fermo). Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.