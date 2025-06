Nuova tappa nel percorso di crescita di Banca Macerata. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo Punto Consulenza in Via Merloni 17/B a Matelica, uno spazio moderno e funzionale progettato per offrire servizi bancari sempre più vicini alle persone e alle imprese locali.

Molto soddisfatto il Presidente, Ferdinando Cavallini, per l’ormai consolidato progetto strategico di presidio territoriale tramite un adeguato ed efficiente mix fra Fliali e Punti consulenza, il tutto volto all’espansione della Banca “a macchia d’olio”. L’obiettivo dichiarato è, da un lato, contrastare, per quanto possibile, la desertificazione bancaria dell’entroterra; per altro verso, diventare sempre più percepita come la Banca di prossimità, la banca di riferimento dell’intero territorio.

Ma Matelica è importante anche per un altro motivo, continua Cavallini: è la prima esperienza di piena collaborazione fra Banca Macerata e stakeholhders locali affezionati alle proprie realtà e che contribuiscono fattivamente al loro benessere. Un particolare ringraziamento va quindi alla Fondazione “Il Vallato”, ed in particolare a Giovanni Ciccolini che ne è il fondatore, che ha concesso i locali del punto consulenza in comodato gratuito. Un bel connubio fra due amanti del proprio territorio, proiettati a creare occasioni di sviluppo nella quotidianità; un fulgido esempio che speriamo possa essere colto da altri nell’esclusivo interesse delle popolazioni.

I punti consulenza, spiega con orgoglio il Direttore Generale di Banca Macerata, Toni Guardiani, sono una struttura agile, accessibile e tecnologicamente avanzata, dove è possibile effettuare le principali operazioni bancarie in autonomia, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, grazie agli sportelli automatici affiancati costantemente dalla presenza fisica di consulenti specializzati nel dare supporto su servizi finanziari, assicurativi, previdenziali e creditizi.

L’apertura di Matelica, continua Guardiani rappresenta la naturale prosecuzione del percorso già tracciato con le aperture di San Severino, Fiuminata, Sarnano e Serrapetrona, così da servire, nell’insieme, con l’apprezzato modello di servizio di Banca Macerata, un comprensorio che coinvolge oltre 60.000 abitanti, tra Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Pioraco ed i comuni vicini”.

Visibilmente soddisfatta anche Debora Falcetta, Direttrice Commerciale di Banca Macerata: “Il nostro auspicio è che tale punto consulenza possa trovare in tempi brevissimi la fiducia dei matelicesi. Noi saremo sempre e comunque pronti per ascoltare richieste ed esigenze e garantiamo che tutto quanto potrà essere fatto per soddisfare le richieste, sarà fatto; ciò, perché questo approccio “antico ma moderno” di vicinanza e di dialogo con la gente può essere garantito solo da una banca locale grazie ad una filiera corta che permette di raggiungere facilmente e celermente la stessa dirigenza.”