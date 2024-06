COLMURANO – Tragedia durante una vacanza per una ragazza di Colmurano (MC), morta travolta da un’onda anomala. Si tratta di Margherita Salvucci, 28 anni, in vacanza con la famiglia a Madeira, in Portogallo.



Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si trovava in acqua con la sorella, quando il mare ha iniziato ad ingrossarsi. Mentre la sorella ha deciso di dirigersi verso riva, Margherita sarebbe invece salita su uno scoglio. L’onda però l’ha travolta ugualmente. Le condizioni della giovane sono apparse sin da subito gravissime, a nulla è valso il ricovero in ospedale. Margherita, ricoverata nel pomeriggio di ieri, è morta questa mattina.



La notizia si è subito diffusa a Colmurano dove la comunità è rimasta molto colpita Margherita, giovane psichiatra, era molto conosciuta nella cittadina anche perchè figlia dell’ex sindaco Ornella Formica.