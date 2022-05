MERGO – Stava armeggiando con un mezzo agricolo nei pressi di una casa colonica quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ferito a un braccio. Il fatto nel tardo pomeriggio intorno alle 18 nelle campagne tra Jesi e Fabriano, a Mergo.

Una ferita ampia e profonda che ha richiesto l’immediato intervento dell’eliambulanza. L’uomo, di nazionalità tedesca, è stato portato a Torrette in codice rosso.

