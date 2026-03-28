SARNANO – La chiesa di Santa Chiara a Sarnano torna a splendere dopo il sisma del 2016. Oggi pomeriggio è stata riaperta, in seguito ai lavori di restauro sostenuti da un intervento da 390mila euro finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e dalla Struttura commissariale. Numerose le autorità presenti al taglio del nastro. L’edificio, accanto al Polo museale cittadino, conserva la facciata a faccia vista e gli interni in stile Barocco. Il recupero si inserisce in un progetto più ampio di rilancio di via Leopardi, dove il Polo museale è interessato da un nuovo allestimento e ospiterà in prospettiva anche la Pinacoteca e il Museo dell’Arte sacra. “Siamo nell’anno francescano, nel ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Proprio a Sarnano Santa Chiara, insieme a Francesco, diede vita a numerose comunità monastiche – ha spiegato don Marcello -. È gratificante vedere restituire alla città questa chiesa, così significativa per la storia e il valore spirituale di Sarnano”.