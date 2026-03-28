FALCONARA – Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Falconara Marittima è stato scelto come area pilota per i progetti PNRR “Sintesi” e “Insinergia”, unici nel loro genere per monitorare il legame tra inquinamento e salute.

Il piano, fortemente voluto dalla sindaca Stefania Signorini, prevede studi di biomonitoraggio umano e l’attivazione del Registro delle malformazioni congenite, finora assente nelle Marche. Questo nuovo approccio multidisciplinare supererà le analisi basate su dati storici per concentrarsi su prevenzione primaria e screening attuali. Parallelamente, il Comune ha blindato il perimetro del SIN contro ogni ipotesi di riduzione, sollecitando il Ministero dell’Ambiente a intervenire sull’area costiera.

Per accelerare il risanamento, la sindaca ha chiesto ufficialmente la nomina di un commissario unico per le bonifiche, legando l’istanza alle prescrizioni del Golden Power sulla vendita del gruppo Api.