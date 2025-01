ANCONA – E’ Ancona il porto indicato dalle autorità italiane per la Ocean Viking, che ieri aveva soccorso in due diversi interventi e insieme ad altre ong 111 persone nelle acque al largo di Malta, a 1400 km di distanza dalla zona delle operazioni, “cosa che impone un viaggio di tre o cinque giorni a naufraghi che hanno già vissuto un’esperienza profondamente traumatica in mare”.

Nella notte, informa Sos Mediterranee, il team a bordo “ha affrontato una situazione critica, quando il cuore di una bambina di 7 anni ha smesso di battere. Il nostro team ha eseguito con successo la rianimazione ed è stata evacuata urgentemente in elicottero dalle autorità maltesi insieme alla madre e alla sorella. Non conosciamo le informazioni anagrafiche di questa bambina e della sua famiglia, non sappiamo di dove sia, non sappiamo nulla del suo background migratorio. Niente di tutto questo importa. L’unica cosa che importa è che sia stata soccorsa, come dovrebbe succedere a chiunque si trovi in una situazione di pericolo”.

“La bambina era stata soccorsa insieme ad altre 91 persone da due barche, dopo una segnalazione da parte di un aereo Frontex e un allerta di Alarm Phone, e grazie agli sforzi congiunti con Sea Punks, che è arrivata per prima sul luogo e ha recuperato parte delle persone fino alla sua capacità massima, stabilizzando le altre con giubbotti di salvataggio”.

Dal gennaio 2023, quando sono iniziati gli approdi ad Ancona delle navi ong, si tratta del 14esimo sbarco al porto dorico.