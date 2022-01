Quarto fine settimana di Open Day (29-30 gennaio) nelle Marche per i cittadini over 18.

Ecco il calendario: AREA VASTA 1 Sabato 29 gennaio: PESARO – PVP Iper Rossini via Juri Gagarin h.8.30 -13: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate); FANO – PVP Codma via T. Campanella h. 14-20: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate). Domenica 30 gennaio: FANO – PVP Codma via T. Campanella h. 14-20: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate)



AREA VASTA 2 Sabato 29 gennaio: SENIGALLIA – PVP Caserma Vigili del Fuoco Via Arceviese H. 8-13 / 14-18: 200 dosi (insieme a recupero terze dosi anticipate); FABRIANO – Via di Vittorio 1 (ex CRI) h.9-13 / 14 -18: 500 dosi. Domenica 30 gennaio: FABRIANO – Via di Vittorio 1 (ex CRI) h.9-13 / 14 -18: 500 dosi.



AREA VASTA 3 Sabato 29 gennaio: CAMERINO Località Vallicelle h.8 -13: 100 dosi (insieme al recupero di terze dosi anticipate). Domenica 30 gennaio: MACERATA Centro vaccinale via Teresa Noce h. 8-13: 300 posti (insieme al recupero terze dosi anticipate).



AREA VASTA 4 Sabato 29 gennaio: MONTEGRANARO Ex Ospedale: h. 8.30 – 19.30: 600 dosi.



“L’accesso agli Open Day non sarà illimitato – fanno sapere dalla Regione Marche – all’arrivo bisognerà dotarsi di numero fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alle dosi e al personale sanitario disponibile nelle sedi. Si ricorda che per le prime dosi l’accesso alle sedi vaccinali è possibile ogni giorno senza prenotazione”.