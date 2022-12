JESI – Arriva in pronto soccorso con un codice di bassa gravità, per un trauma nel giorno di Natale, ma non accetta di aspettare né soprattutto che altri codici più gravi gli passino davanti.

Sebbene fosse stato visto dal triage e avvisato che il suo codice, non grave, avrebbe richiesto un tempo di attesa molto lungo, dopo sette ore non ce la fa più e dà in escandescenze. Il fatto è avvenuto all’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

L’uomo, un 57enne di Ancona, avrebbe intimato a un infermiere di visitarlo subito, altrimenti se ne sarebbe andato via. Quando l’operatore gli ha spiegato che lasciando l’ospedale non avrebbe avuto il referto, il 57enne ha reagito, iniziando a sputare contro l’infermiere, schiaffeggiandolo ripetutamente in viso.

A questo punto una dottoressa ha tentato di calmarlo ma lui a preso a pugni fino a rompere il divisorio in plexiglass del triage, per poi scagliarsi contro la donna, che è scappata, barricandosi in sala emergenza.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Jesi, allertati dai sanitari, che hanno bloccato e identificato l’uomo. Nei suoi confronti potrebbero configurarsi i reati di lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.