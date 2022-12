ANCONA – Un enorme albero crolla sulla carreggiata e travolge le auto in sosta: terrore nella notte di Santo Stefano in via Ascoli Piceno, ad Ancona, ma per fortuna senza conseguenze gravi per le persone. È accaduto attorno alle 22. Il pino secolare si è staccato da terra ed è franato verso la strada, di fatto occupandola tutta, e provocando così danni ingenti ad almeno due vetture dei residenti. Un uomo avrebbe accusato un malore complice lo choc per quanto accadutogli davanti agli occhi ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118.

In via Ascoli Piceno sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere dalla carreggiata il grande pino. La squadra di Ancona è arrivata con l’ausilio dell’autoscala ed ha anche liberato le due autovetture rimaste coinvolte.