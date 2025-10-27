“Non partire dall’obiettivo, ma da ciò che ti appassiona e in cui sei capace. Da ciò che ti rende unico, speciale e utile agli altri. Quindi, cerca di farti notare attraverso quella tua peculiarità. Poi? Trova il mezzo per raccontarti al pubblico”. L’auditorium della Domus San Giuliano di Macerata ha accolto con grande entusiasmo Marcello Ascani, imprenditore digitale, noto content creator e divulgatore molto seguito dalle nuove generazioni. In platea, cinquecento tra giovani imprenditori e studenti delle scuole del territorio hanno approfondito con lui i temi legati al lavoro, alla libera professione e alla consapevolezza delle proprie scelte. L’evento è stato promosso dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo.

Marcello Ascani, intervistato dalla digital PR ed event organizer Ilaria Barbotti, ha raccontato la sua evoluzione professionale: dalla nascita del canale YouTube, dove inizialmente parlava di viaggi ed esperienze all’estero, fino all’apertura della propria agenzia, una realtà che mette in contatto aziende e creatori di contenuti digitali.

“A differenza di altri mestieri, nessuno ti insegna a fare l’imprenditore – ha detto Ascani – perché ci sono mille modi per esserlo: c’è lo startupper, l’artigiano, chi vende servizi. Essere imprenditore racchiude molto, quindi è bene capire cosa è più vicino alle proprie corde”.

Per Ascani, le prerogative fondamentali sono due: “Innanzitutto bisogna ossessionarsi con un obiettivo, trovando la forza per raggiungerlo. Quando ero più giovane volevo assolutamente diventare creator e ho fatto molti sacrifici per riuscirci, rinunciando a tanti sabato sera con gli amici. Poi bisogna avere la capacità di lavorare in team, perché da soli non si arriva molto in alto. Gli imprenditori bravi si distinguono per la capacità di trovare persone di talento e incentivarle”. Da non sottovalutare, inoltre, la cura del proprio personal branding, perché, a parità di prodotto, “va avanti chi è capace di farsi notare”.

Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo, come quella di raggiungere una buona conciliazione tra vita e lavoro, che secondo Ascani si matura con l’esperienza. L’imprenditore ha poi risposto alle numerose domande del pubblico, che hanno spaziato su temi che vanno dalla formazione all’importanza di una corretta gestione della finanza personale. Un consiglio su tutti? “Avere la forza di dimostrare agli altri che ciò che hai in mente può funzionare”.

“Marcello Ascani è uno dei tantissimi esempi di giovani che hanno creduto nelle proprie capacità e idee e hanno costruito un percorso con tanta pazienza e sicuramente sacrificio che sta dando i suoi frutti – ha dichiarato Maicol Pizzicotti Busilacchi, Presidente interprovinciale del Movimento Giovani Imprenditori –. Vogliamo condividere con i giovani esempi virtuosi da cui prendere spunto. I nostri territori hanno bisogno della creatività, dell’energia e delle idee dei giovani, e crediamo che questo percorso di avvicinamento all’autoimprenditorialità possa dare un forte contributo”.

L’evento ha visto la partecipazione di Gerardo Pizzirusso Presidente della BCC di Recanati e Colmurano e di Mariateresa Guglielmi HR Business Developer Openjobmetis, entrambi partner dell’iniziativa.