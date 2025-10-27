CIVITANOVA – Sono stati fermati tre componenti della banda di rapinatori che questo pomeriggio intorno alle 18 hanno assaltato due furgoni portavalori della Mondialpol, sulla corsia sud dell’A14, in prossimità del casello di Porto Recanati. Nonostante uno abbia avuto la fiancata squarciata dall’esplosivo usato dai malviventi, i rapinatori non sono riusciti a portare via il contante trasportato.

Uno dei malviventi, risultato originario di Cerignola (Foggia), era stato ferito a una gamba durante il conflitto a fuoco con le guardie giurate: è stato abbandonato e una volta soccorso è finito in ospedale prima a Civitanova Marche e subito dopo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è piantonato.

Alcuni testimoni hanno ripreso con il cellulare i malviventi mentre fuggivano a bordo di due auto, una delle quali è stata data alle fiamme a Porto Potenza, una decina di chilometri piu’ a sud rispetto al luogo dell’assalto. Ed e’ proprio qui, scrive l’Agi, che sono stati fermati altri due uomini, mentre cercavano di fuggire, ed e’ stato ispezionato un vivaio dal quale e’ stato rubato un furgone.