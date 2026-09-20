Loreto, i primi 100 giorni Pieroni bis: interventi concreti e visione per il futuro

Traguardo simbolico per l’Amministrazione guidata da Moreno Pieroni, che stila un bilancio del lavoro fatto dal giorno dell’insediamento ufficiale, il 13 giugno scorso. Dalla sicurezza al sociale, dalla cultura ai lavori pubblici: tracciato il primo bilancio dell’attività amministrativa. Il Sindaco: «Abbiamo affrontato le urgenze e posto le basi per la Loreto dei prossimi anni»

Non un punto di arrivo, quanto piuttosto un’occasione di ripartenza con ancora più consapevolezza verso le sfide della consiliatura appena iniziata. L’Amministrazione Comunale di Loreto tocca il traguardo dei primi 100 giorni di mandato e, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza corale dell’intera maggioranza, ha illustrato questa mattina (sabato 19 settembre, ndr) un primo bilancio dell’attività svolta a tre mesi dall’insediamento, avvenuto lo scorso 13 giugno. Un periodo sostanzialmente breve, ma comunque intenso per la Giunta Pieroni bis, che ‘ha affrontato le urgenze e posto le basi per la Loreto dei prossimi anni’, come sottolinea il Sindaco. ‘La Loreto che ci eravamo impegnati a costruire non aveva bisogno di ripartire da zero, ma di continuare a crescere con stabilità, esperienza, passione e visione – afferma il Moreno Pieroni – In questi primi cento giorni abbiamo lavorato come una squadra, mettendo insieme competenze, ascolto e concretezza. Abbiamo affrontato le urgenze, avviato nuovi percorsi e programmato interventi destinati a incidere sulla qualità della vita dei cittadini. Questo bilancio non è un punto di arrivo, ma la base sulla quale costruire la Loreto dei prossimi anni’.

A partire dagli obiettivi prioritari che, per Pieroni, riguardano principalmente interventi sul Centro Storico, incluso l’ambizioso progetto di rinnovo dell’intera rete di fognatura di via Montereale Vecchio, l’attenzione alle nuove generazioni con la creazione di una apposita Consulta dei Giovani e quella verso gli anziani con la realizzazione del Centro di aggregazione per la Terza Età. Tutto senza perdere mai di vista quella che è, oggi come ieri, la cifra distintiva dell’azione di governo: il cittadino sempre al centro. ‘Affronteremo i prossimi anni – aggiunge Pieroni – con un obiettivo sempre chiaro davanti: avere un percorso condiviso con tutti i loretani e basato sulla programmazione e sul rapporto continuo con le Fondazioni cittadine e con la Delegazione Pontificia’.

Entrando nel merito degli obiettivi già centrati, in questo primo trimestre di attività amministrativa, Cultura e turismo hanno contribuito a rafforzare l’attrattività di Loreto. La proposta del cartellone estivo “Loreto Meraviglia”, messo a punto al tempo record in appena due settimane dopo l’insediamento, ha confermato il successo di un format che coniuga perfettamente musica, spettacolo, arte, tradizioni e iniziative per i giovani. Quindi il Settembre Lauretano, con la storica Corsa del Drappo e il coinvolgimento dei nove Rioni, che quest’anno hanno visto una partecipazione straordinaria di pubblico. E adesso si guarda avanti, sul fronte del Turismo, ponendo le basi per un progetto pluriennale dedicato alla “Destinazione Loreto”, nel quale integrare spiritualità, cultura, storia, territorio ed eventi.

Prioritari, per l’Amministrazione Pieroni, sono stati il sostegno alle famiglie e alle persone più fragili e anche alle attività produttive grazie allo stanziamento di 30mila euro di contribuito a sostegno della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, la conferma dei contributi per le rette dei centri estivi e i soggiorni termali per gli over 65. È stato inoltre riaperto il Centro per la Famiglia con una nuova programmazione, mentre il progetto “Ci sto? Affare fatica!” ha coinvolto i giovani nella cura dei beni comuni. Sul fronte sanitario sono stati rafforzati gli interventi a tutela delle persone fragili durante le ondate di calore e promossi screening gratuiti.

Sicurezza, viabilità e lavori pubblici hanno rappresentato un altro importante ambito d’intervento, con l’avvio delle procedure per realizzare attraversamenti pedonali illuminati, la candidatura al bando per dieci nuove telecamere di video sorveglianza e la procedura per la sistemazione dell’incrocio di via Brecce. Partiti anche i lavori al Cimitero Comunale, con la manutenzione del verde e, a partire da lunedì prossimo, anche con gli interventi strutturali per la realizzazione dei nuovi loculi ossari e riparazione dei danni del sisma. Avviate inoltre le procedure per la concessione degli impianti sportivi e approvato il bando per cinque nuove licenze, tre taxi e due per il noleggio con conducente. Tra gli obiettivi prioritari figura ora l’avvio del percorso per ottenere l’agibilità di pubblico spettacolo dell’impianto sportivo “R. Capodaglio”.

Sul versante della Protezione civile sono stati aggiornati il Piano comunale di emergenza e le dotazioni, stanziando risorse per l’acquisto di nuovi mezzi antincendio. Mentre l’obiettivo più importante resta l’individuazione e la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile di Loreto.

In campo ambientale sono stati intensificati la sanificazione degli spazi cittadini, i controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti e gli interventi di bonifica. L’Amministrazione lavorerà ora alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile. Sono state inoltre avviate una ricognizione dei plessi scolastici, le iniziative “Scuola partecipata” e “Progetto della Gentilezza” e una verifica dell’organizzazione interna del Comune.

Sul piano istituzionale, il conferimento delle civiche benemerenze ad Ancilla Tombolini e Luigi Di Nicola ha valorizzato, lo scorso 8 settembre, la memoria della città. Sono stati avviati il percorso di modifica dello Statuto e del Regolamento comunale e la digitalizzazione del Consiglio comunale. Parallelamente è proseguito il dialogo con le associazioni economiche, con l’approvazione del protocollo per la tutela del Made in Italy e l’avvio della Consulta delle attività produttive. ‘Siamo partiti dalla storia, dall’identità e dalle energie di Loreto – ha concluso Pieroni – Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme, con coesione e senso di responsabilità, per trasformare i progetti avviati in risultati duraturi e costruire la Loreto del futuro’.