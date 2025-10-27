ANCONA – Al via questa mattina la prima seduta della dodicesima legislatura della Regione Marche.



I 30 consiglieri regionali che compongono la nuova Assemblea legislativa sono Andrea Assenti (FdI, supplenza di Francesca Pantaloni nominata assessora regionale al Bilancio), Marco Ausili (FdI), Nicola Baiocchi (FdI, supplenza di Francesco Baldelli, nominato assessore regionale alle Infrastrutture) Nicola Barbieri (FdI), Mirella Battistoni (FdI, supplenza di Giacomo Bugaro nominato assessore regionale a Sviluppo economico e Zes), Pierpaolo Borroni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Silvia Luconi (FdI), Andrea Putzu (FdI), Chiara Biondi (FI, supplenza di Tiziano Consoli nominato assessore regionale al Lavoro), Jessica Marcozzi (FI), Gianluca Pasqui (FI), Andrea Maria Antonini (Lega), Renzo Marinelli (Lega), Nicolò Pierini (Lega, supplenza di Enrico Rossi, nominato assessore regionale all’Agricoltura), Luca Marconi (Liste civiche Udc), Milena Sebastiani (Lista Civica “I Marchigiani per Acquaroli”, supplenza di Paolo Calcinaro, nominato assessore regionale alla Sanità), Giacomo Rossi (Civici Marche), Leonardo Catena (Pd), Fabrizio Cesetti (Pd), Valeria Mancinelli (Pd), Maurizio Mangialardi (Pd), Enrico Piergallini (Pd), Micaela Vitri (Pd), Antonio Mastrovincenzo (Lista Matteo Ricci Presidente), Massimo Seri (Lista Matteo Ricci Presidente), Andrea Nobili (Avs), Marta Ruggeri (M5S), Michele Caporossi (Progetto Marche Vive, surroga del seggio dell’eurodeputato dem Matteo Ricci).



Gianluca Pasqui, consigliere regionale di Forza Italia e già vice presidente dell’Assemblea legislativa nella scorsa legislatura, è stato eletto presidente del Consiglio regionale delle Marche. Vicepresidenti saranno invece Giacomo Rossi, consigliere di maggioranza di Civici Marche al secondo mandato, ed Enrico Piergallini, esponente del Partito democratico ed ex sindaco di Grottammare (Ascoli Piceno). Eletti anche i consiglieri segretari: Marco Ausili (consigliere di maggioranza di Fratelli d’Italia) e Marta Ruggeri (consigliera di minoranza del Movimento 5 stelle).