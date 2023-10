ANCONA – I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della giornata odierna per diverse richieste di intervento a causa del forte vento, per l’intera giornata è stata diramata l’allerta arancione da parte della Protezione Civile Regionale, le provincie maggiormente interessate sono Ancona, con circa 20 interventi effettuati soprattutto nel Fabrianese, e Macerata con 10.

Questa mattina alle ore 5.30 circa a Muccia (MC), contrada Varano, per un albero che a causa del forte vento si è abbattuto sopra ad alcune case SAE interessando anche una vettura parcheggiata nei pressi. Non ci sono stati feriti. Sul posto la squadra VVF del distaccamento di Camerino e personale dalla sede centrale di Macerata hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’aera coinvolta

A Fabriano il sindaco Ghergo ha deciso per la chiusura dei parchi cittadini e della palestra “Fermi” di via Buozzi per la caduta di pannelli di policarbonato all’interno.